Neujahrsgewinnspiel: Kabellose Streamingwiedergabe mit Bose

Zum Start ins neue Jahr purzeln bei unserem Partnerportal die Gewinne. Das ganze Wochenende besteht diesmal die Chance, einen der hochwertigen Preise abzustauben.



Auch wenn Weihnachten schon zwei Wochen her ist, die Zeit für Geschenke ist noch nicht vorbei. Zumindest bei unserem Partnerportal Likehifi.de, das zum Start ins neue Jahr einen Kracher nach dem anderen vom Stapel lässt. Und die Chancen, ein Soundtouch 10 Wireless System von Bose zu gewinnen, stehen dieses Mal noch besser, haben doch Interessenten zwei Tage Zeit, sich um den Gewinn zu bewerben.