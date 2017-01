Neujahrsgewinnspiel: Sennheiser-Kopfhörer zu gewinnen

Weihnachten liegt hinter uns. Doch auch im neuen Jahr halten wir nicht mit Gewinnen hinter dem Berg. Auf unserem Partnerportal gehen die Neujahrskracher in die nächste Runde.



Weihnachten ist vorbei, die Bescherung liegt zwei Wochen hinter uns und die Geschenke sind längst ausgepackt. Doch auch im neuen Jahr sollen Präsente nicht zu kurz kommen. Unser Partnerportal LIKEHIFI.de zeigt, wie es geht, und begrüßt das neue Jahr mit einem Gewinnspiel. Innerhalb von zwei Wochen können sich Kommentatoren interessante Preise sichern.