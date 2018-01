Neunte Staffel von Pastewka in Auftrag gegeben

Gerade erst ist die achte Staffel von Pastewka gestartet, schon gibt Amazon Prime Video die Nächste in Auftrag. Der Start der Comedyserie brach am Wochenende Rekorde.



Die Serie hatte das beste Startwochenende aller Zeiten einer Comedyserie auf Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die achte Staffel wurde nach ihrem Start am Freitag auf Anhieb die zurzeit meist gestreamte Serie bei Amazon Prime Video.