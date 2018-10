Neunte Staffel von "The Walking Dead" startet nächste Woche

Nächsten Montag feiert die neunte Staffel der Erfolgs-Serie "The Walking Dead" ihre deutsche TV-Premiere.



Die insgesamt 16 neuen Episoden strahlt Fox immer montags um 21 Uhr innerhalb von 24 Stunden nach der US-Premiere aus. Fast schon traditionellerweise wird auch die neunte Staffel wieder in zwei Teilen ausgestrahlt. Nach den ersten acht Episoden geht "The Walking Dead" in die Winterpause und kehrt voraussichtlich im Februar 2019 mit weiteren acht Folgen zurück.