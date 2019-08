Neuseeländischer Telekom-Anbieter klemmt Plattform 8chan ab

In Neuseeland hat einer der größten Telekom-Anbieter die von Rechtsextremen genutzte Online-Plattform 8chan abgeklemmt.



Der Netzbetreiber Spark begründete dies am Freitag damit, dass über die Plattform wiederholt "verstörendes Material" verbreitet worden sei. Damit können Spark-Kunden in Neuseeland nicht mehr auf die Seite zugreifen. Neuseelands zuständige Aufsichtsbehörde appellierte an andere Telekom-Anbieter, dem Beispiel zu folgen.