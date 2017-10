Neustart für "Warm-up – Die Fußballvorschau"

Sport1 wagt sich ein weiteres Mal an das Format "Warm-up – Die Fußballvorschau", das seinen Reboot am morgigen Freitag, den 20. Oktober, Live erfahren wird. Stargast inklusive.



Sport1 wird morgen die Sendung "Warm-up – Die Fußballvorschau" neu beleben. Zum Start gibt es live ab 19:45 Uhr den ersten Talk, bei dem als Stargast Stefan Reinartz im Studio ist. Moderiert wird die Sendung, die auf das Wochenende einstimmen wird, von Jochen Stutzky und Oliver Schwesinger.