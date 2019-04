Neuzugang auf dem Streaming-Markt: Apple TV+

Der Streaming-Markt wächst und wächst. Immer mehr Zuschauer bevorzugen inzwischen Video-on-Demand-Lösungen, so dass die Anbieter ein konstantes Wachstum verzeichnen können. Das belebt die Konkurrenz, so dass nach Netflix, Amazon Prime Video, Sky Ticket, Maxdome und Co. weitere Anbieter auf den Markt drängen. Nun hat auch Apple einen eigenen Streaming-Dienst mit dem Namen "Apple TV+" angekündigt.



Apple ist bislang vor allem als Hersteller hochwertiger Hardware in Erscheinung getreten. Den größten Anteil hat daran die Smartphone-Sparte mit den allseits bekannten iPhones, dicht gefolgt von den "iPad" Tablets. Da dem Wachstum in diesem Bereich jedoch Grenzen gesetzt sind – immerhin kauft ein Konsument nicht laufend kostenintensive neue Hardware - muss sich Apple weiterentwickeln und neue Geschäftsfelder erschließen. Einen Teil dieser neuen Strategie soll nun offenbar der neue Apple Streaming-Dienst abdecken, wie filme.de berichtete. Dieser soll im Herbst 2019 an den Start gehen und mit Eigenproduktionen der "absolut besten Storyteller der Welt" punkten. Aber kann Apple TV+ tatsächlich zum ernstzunehmenden Konkurrenten von Netflix, Amazon & Co. werden?



Der steinige Weg zu Apple TV+

Für Apple war der Streaming-Markt bisher nur eine Randerscheinung. Die enorme Entwicklung von Netflix oder Amazon Prime hat das Unternehmen aus Cupertino unterschätzt – sonst hätte man sich in Kalifornien bereits früher neu aufgestellt. Immerhin ist der Einstieg von Netflix in den Streaming-Markt bereits zwölf Jahre her. Apple hingegen hat mediale Inhalte für den Fernseher bislang nur sporadisch bedient. Daher wurde die Apple-Präsentation zum Einstieg in den Video-Streamingmarkt mit großer Spannung erwartet. Umso enttäuschter zeigten sich Anleger und Analysten im Anschluss, weil die Details zu den neuen Angeboten aus ihrer Sicht deutlich zu spärlich gesät waren. Daraufhin gab die Aktie des Konzerns an der Wall Street sogar um 1,2 Prozent nach.