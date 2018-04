New York: "MTV VMA" sind zurück in der Radio City Music Hall

Die diesjährigen MTV Video Music Awards werden in diesem Jahr zu ihrem "Geburtsort" zurückkehren. Das Event wird im August live aus der Radio City Music Hall in New York gezeigt.



Am 20. August ist wieder Zeit für das Jahreshighlight auf MTV, die VMAs (Video Music Awards). An diesem Montag wird die Musik-Veranstaltung zu ihren Wurzeln zurückkehren. Denn die New Yorker Radio City Music Hall war bereits 1984 die Heimat der ersten MTV Awardshow.