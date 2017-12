New Yorker MoMA zeigt gratis letzte "Twin Peaks"-Staffel

Wer in Kürze einen New-York-Trip plant, hat die Möglichkeit eine Gratis-Stipvisite zum Binge-Watchen im MoMA einzulegen. Dort wird Anfang Januar die dritte Staffel "Twin Peaks" gezeigt.



Gute Nachrichten für David-Lynch-Fans: Das Museum of Modern Art (MoMA) in New York zeigt die komplette dritte Staffel der Serie "Twin Peaks" im Januar kostenlos. Normalerweise verlangt das MoMA auch für Filmvorführungen Eintritt, bei Lynch werde aber eine Ausnahme gemacht, bestätigte ein Museumssprecher am Mittwoch.