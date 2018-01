New Yorker Musiker treten im Livestream gegeneinander an

Im Wettstreit um 20 000 Dollar (16 300 Euro) Preisgeld treten mehr als 120 New Yorker Musiker über eine Livestreaming-App gegeneinander an.



Bei dem einwöchigen Wettbewerb wird ab Mittwoch ausgewertet, welche Auftritte am häufigsten und am längsten angesehen sowie welche am meisten im Internet geteilt wurden. Bei der App "Live.me", die den Wettbewerb zeigt, konnten die Sänger und Instrumentalisten sich schon im Lauf der vergangenen Woche dem Publikum präsentieren. Dank der App können die Musiker von überall aus auftreten - ob im U-Bahnhof, an einer Straßenecke, im Aufnahmeraum oder im eigenen Schlafzimmer.