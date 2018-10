Newcomer vs. Platzhirsche: Wer gewinnt die TV-Schlacht?

Die Münchner Medientage zeigen: Streamingdienste sind auf dem Vormarsch. Allein Netflix kündigte fünf neue deutsche Produktionen an. Doch die Platzhirsche geben sich nicht geschlagen.



Ihre Nachricht platzierte Kelly Luegenbiehl strategisch geschickt: Zu Beginn der Münchner Medientage verkündete die Programmchefin des Streamingdienstes Netflix, von kommendem Jahr an gleich fünf neue in Deutschland produzierte Fictionstoffe an den Start zu schicken. Die alt eingesessene TV-Branche horchte auf, reagierte aber distanziert auf die Offensive des US-amerikanischen Unternehmens, das auch in anderen europäischen Ländern die Produktion ankurbeln will.