Nicht nur Fortzsetzungen: So wird das Kinojahr 2017

Neben den zu erwartenden Hits wie "Star Wars VIII" und "Fluch der Karibik" wird das Kinojahr 2017 auch weitere interessante Filme bringen. So kehrenm it der "Bullyparade" und "Baywatch" zwei TV-Klassiker auf der große Leinwand zurück.



Einige Kinohits für 2017 stehen schon jetzt fest: Wenn Johnny Depp im fünften Teil vom "Fluch der Karibik" ab Ende Mai als exzentrischer Pirat über die Leinwände stolpert, wird das sicherlich die Kinokassen füllen - genauso wie die Neuauflage des Fantasieabenteuers "The Mummy" mit Tom Cruise (Juni). Es gibt aber auch noch jede Menge anderer Filme, die im kommenden Jahr für Gesprächsstoff sorgen werden. Eine Auswahl mit fünf Highlights: