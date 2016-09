Nicht nur RTL Plus: Auch RTL zeigt "Ruck Zuck" und "Glücksrad"

Nach "Jeopardy" und "Familien Duell" holt sich RTL auch "Ruck Zuck" und das "Glücksrad", die im Oktober beim Retrosender RTL Plus wiederbelebt werden, ins Hauptprogramm.



Auf den Geschmack gekommen oder PR-Maßnahme? RTL holt sich auch die Spielshows "Ruck Zuck" und "Glücksrad", die im Oktober bei dem jüngsten Senderzuwachs der RTL-Familie wiederbelebt werden, ins Hauptprogramm. Wenn die ersten Folgen der beiden Gameshow-Neuauflagen ab 17. Oktober im Vorabend von RTL Plus laufen, gibt es "Ruck Zuck" und "Glücksrad" am darauffolgenden Samstag im Programm des Muttersenders RTL als Wiederholung zu sehen.