Nicht unbedingt jugendfrei: "Euphoria" ab Mittwoch bei Sky

Am Mittwoch startet "Euphoria" exklusiv auf Sky Atlantic HD. Die HBO-Teenagerserie über Sex- und Drogen-Eskapaden an einer Highschool löste bei ihrer US-Premieren Kontroversen aus.



Zu viel explizite Sexszenen und reichlich Drogen: Der Aufschrei nach der US-Erstausstrahlung von "Euphoria" war groß. Die provokative HBO-Serie "Euphoria" läuft ab diesem Mittwoch auch hierzulande - bei Sky Atlantic HD.