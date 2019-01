Nichts geht über Handball - Spitzenquote für das deutsche Team

Mit weitem Abstand hat die Handball-WM die meisten Zuschauer. Die übrigen Sender bekommen das zu spüren. Das Erste hält mit einer Natur-Doku dagegen. Die Dschungelshow liegt wieder bei fünf Millionen.



Die Live-Übertragung der Handball-Weltmeisterschaft war bei den Fernsehzuschauern am Montagabend mit Abstand der Favorit. Ab 20.15 Uhr verfolgten im Schnitt 10,02 Millionen den Einzug der deutschen Mannschaft ins Halbfinale. Das war während der aktuellen WM die bisher höchste Zuschauerzahl im deutschen Fernsehen. Der Marktanteil für das ZDF lag bei starken 30,4 Prozent - fast jeder dritte Zuschauer um diese Zeit. Das deutsche Team besiegte Kroatien mit 22:21.