Nick Heidfeld komplettiert Sky-Expertenriege bei der Formel 1

Nick Heidfeld ist der zweite ehemalige Formel-1-Star binnen kurzer Zeit, den Sky als Experten unter Vertrag nimmt. Vor kurzem erst konnte man Ralf Schumacher gewinnen.



Jetzt ist das Sky-Formel-1-Team komplett. Nick Heidfeld wird direkt beim nächsten Gran Prix in Bahrain sein Debüt als TV-Experte beim Pay-TV-Anbieter feiern. Er wird sich die Einsätze am Mikrofon mit Ralf Schumacher teilen.