Nick-Programmchef Kottkamp sieht Entwicklungspotenzial

Unter den vier großen Kinderprogrammen bildete der in Nick umgetaufte Kindersender von Viacom das Schlusslicht im Juli. Deutschlandchef Steffen Kottkamp sieht aber ein großes Potenzial im Sender.



Um das angestrebte Ziel von 13 Prozent Marktanteil bei den jüngsten Zuschauern zu erreichen, setzt der Sender auf seine Morgenschiene unter dem Label Nick jr., in der "Blaze und die Monster-Maschine" zwischen 30 und 50 Prozent holt. Auch Thundermans" erreicht im Live-Action-Block ähnliche Werte.