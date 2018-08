Nie mehr Hans Beimer - Ein Todesfall in der "Lindenstraße"

Für die Zuschauer der "Lindenstraße" war er eine Institution: Mehr als 30 Jahre lang verkörperte Joachim H. Luger den Hans Beimer. Doch jetzt ist Schluss damit. Am Sonntag soll Hans den Serientod sterben.



Fehlen wird er ihm schon, der Hans Beimer. "Er ist mir in all den Jahren natürlich ans Herz gewachsen", sagt sein Darsteller Joachim Hermann Luger. "Die "Lindenstraße" war mein zweites Leben, das schüttelt man nicht so einfach ab." Doch trotz einer Portion Wehmut sei er froh über seine Entscheidung, nach fast 33 Jahren aus der ARD-Serie auszusteigen. In der 1685. Folge "Die Ruhe nach dem Sturm" am kommenden Sonntag (2. September, 18.50 Uhr) soll Hans den Serientod sterben.