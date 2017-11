Niederlage für Primacom

Die Verbraucherzentrale Sachsen gewann ihren Prozess gegen die Primacom. Grund des Verfahrens: Das Unternehmen hatte Kundendaten an Dritte weitergegeben.

Die Primacom musste vor Gericht einer Niederlage gegen die Verbraucherzentrale Sachsen hinnehmen. Sie darf ab sofort ihre Kundendaten nicht ohne weiteres weitergeben. Das Unternehmen hat sich nämlich im Zuge des Bestellprozesses das Einverständnis geben lassen, persönliche Kundendaten zu Marktforschungszwecken zu nutzen. Außerdem willigten die Kunden ein, dass ihre Daten an Dritte weitergegeben werden dürfen.