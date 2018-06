Niederlage mit Verspätung - trotzdem Topquoten für den Fußball

Es war von Anfang an eine Zitterpartie. Das miese Wetter in Klagenfurt ließ viele befürchten, das Spiel müsse ausfallen. Auf den trockenen Plätzen vor dem Fernsehgerät hielten die Fans aber durch. Die übrigen Sendungen hatten es entsprechend schwer.



Erst kam das Gewitter, dann die deutsche Niederlage, die Fernsehzuschauer aber ließen sich davon nicht beeindrucken. Das vorletzte Testspiel der deutschen Mannschaft vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland war am Samstagabend ein Quotenbringer - obwohl lange nicht feststand, wann es angepfiffen würde oder ob es vielleicht sogar ganz ausfallen könnte. Im Schnitt 9,19 Millionen Zuschauer verfolgten die Partie gegen Österreich in Klagenfurt im ZDF, der Marktanteil lag bei starken 37,9 Prozent - das waren mit Abstand die besten Werte des Tages.