Niedersachsens Unternehmer sehen keine Zukunft für DAB Plus

Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsens Dr. Volker Müller möchte die Diskussion über die Zukunft von DAB Plus beenden und nicht weiter in diese Technologie investieren.



Mit der Versteigerung der 5G Lizenzen im nächsten Jahr, der Digitalisierung und dem Breitbandausbau möchte Müller kein Geld mehr in eine Technologie investieren, die er für fast überholt hält, so zu lesen in einer Presseerklärung der Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. von letzter Woche.