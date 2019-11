Nintendo Switch Lite den Unkenrufen zum Trotz ein Verkaufserfolg

Die Switch Lite ist in nur zehn Tagen fast zwei Millionen Mal verkauft worden. Auch die größere Switch-Variante bleibt trotz der Konkurrenz von Sony und Microsoft auf Erfolgskurs.



Ein starkes Debüt der günstigeren Nintendo-Konsole Switch Lite macht dem japanischen Spiele-Spezialisten Hoffnung für das anstehende Weihnachtsgeschäft. In den ersten zehn Tagen auf dem Markt wurde die Switch Lite Ende September 1,95 Millionen Mal verkauft, wie Nintendo am Donnerstag bekanntgab.