Nintendo Switch verzichtet auf Streamingdienste

Im Wettbewerb mit der Konsolen-Konkurrenz geht Nintendo schon immer eigene und auch eigenwillige Wege. Dies wird auch bei der kommenden Konsole Switch nicht anders werden. Das japanische Unternehmen wird zumindest zum Start auf Netflix und Co. verzichten.



Konsolen dienen seit Jahren nicht nur dem Zocken, vor allem die Flaggschiffe von Microsoft und Sony verstehen sich mehr und mehr als Multimediazentralen, die auch als Musikanlage, Blu-ray-Player und sogar Abspielplattform für Streamingdienste dienen. Nintendo dagegen geht mit seiner für März angekündigten neuen Konsole Switch eigene Wege - und will zumindest vorerst auf Netflix, Amazon und Co. verzichten.