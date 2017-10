Nintendo steigert dank neuer Konsole Switch Gewinne kräftig

Nintendo macht deutliche Gewinn- und Umsatzsteigerungen im laufenden Geschäftsjahr. Grund dafür ist die Konsole für zuhause und unterwegs.



Nintendo spielt mit seiner neuen Spielekonsole Switch deutliche Gewinn- und Umsatzsteigerungen ein. Die japanische Traditionsfirma verdiente in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres (1. April) unter dem Strich rund 51,5 Milliarden Yen (390 Mio Euro). Das sind 34,5 Prozent mehr als gleichen Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte um das 2,7-Fache auf 374,04 Milliarden Yen zu. Die Switch ist die erste Nintendo-Konsole, mit der man sowohl unterwegs als auch zuhause am Fernseher spielen kann.