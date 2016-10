Nintendo stellt neue Konsole "Switch" vor

Ein halbes Jahr vor dem geplanten Start stellt Nintendo seine neue Heimkonsole vor. Das lange unter dem Namen "NX" gehandelte Gerät wird "Switch" heißen und soll in der Bedienung seinem Namen alle Ehre machen.



Nachdem die letzte Konsole Wii U deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb, kündigte Nintendo zügig die Arbeit an der nächsten Generation der Heimkonsolen an. Über das "NX" getaufte Projekt kamen nur spärlich Details ans Tageslicht, am Donnerstag lüftete der japanische Videospielriese einige Geheimnisse. Dabei wurde nicht nur der Name hinter der Konsole bekannt gegeben, die als "Switch" ab März 2017 in den Läden stehen soll, sondern auch das Prinzip, welches dem Namen alle Ehre machen soll.