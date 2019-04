Nitro: Massenweise Western an Ostern

Das diesjährige Osterprogramm auf Nitro steht ganz im Zeichen des wilden Westens. Der Männersender sattelt an den Feiertagen die Pferde und zieht den Colt.



An allen drei Tagen zeigt der Sender legendäre Western-Klassiker und präsentiert sich zur Abwechslung ganz in "grün-schwarzer" Optik.