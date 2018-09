Nitro betreut arbeitslose Fußballer - Florian Lukas geht fischen

Der zur RTL-Gruppe gehörige TV-Sender Nitro will sich unter den Top 10 der Branche etablieren. Dafür hat sich der eher aufs männliche Publikum ausgerichtete Kanal einige Neuheiten ausgedacht.



Mit der Wendekomödie "Good Bye Lenin!" schaffte er den Durchbruch und mit der historischen ARD-Serie "Weissensee" festigte Florian Lukas beim Fernsehpublikum seine Bekanntheit als Schauspieler. Jetzt hat der 45-jährige Schauspieler ein ungewöhnliches Projekt angepackt: Es heißt "Die Abenteuer des Herrn Lukas" und wird erstmals an diesem Sonntag um 17.35 Uhr beim Spartensender Nitro gezeigt, der zur RTL-Familie gehört.