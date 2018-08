Nitro kündigt Programm-Highlights für 2018/2019 an

Das selbsternannte Männer-TV will an die guten Werte der letzten TV-Saison anknüpfen und wartet unter anderem auch mit Live-Fußball auf.



Wenn der Sender Nitro von männlichen Themen spricht dann sind eigene Produktionen wie die Dokus "Axel und Micha - Die zwei vom Schrauberhof" oder "Kobras – Die Mofa-Gang" gemeint. Diesmal begleitet der Sender den Mofa-Club auf seinem Weg über die Alpen und bei einem Treffen mit Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg.



Dieses Jahr sollen auch Fans des Kult-Comics "Werner" voll auf ihre Kosten kommen. Neben den Filmen und Dokumentationen über den Werner Vater Brösel wird auch von der Neuauflage des legendären "Werner-Rennens" von 1988 berichtet ( df-Artikel vom Sonntag). Auch die bekannten Factual-Formate wie "Top-Gear" bleiben im Programm. Zugleich bleibt Nitro der Musik treu und zeigt vier neue Folgen von "80s and 90s Smash Hits powered by Nitrolaut". Die erste Folge wird sich hierbei mit den Top 40 Songs des King of Pop, Micheal Jackson, beschäftigen.

Außerdem wird König Fußball einen beträchtlichen Teil der Nitro-Sendezeit einnehmen. Immerhin konnte man sich einen nicht zu verachtendes Stück des Rechtekuchens der Europa League sichern. So zeigt der Sender dieses Jahr noch sechs Europapokal-Partien. Insgesamt konnte man sich die Rechte für 15 Live-Übertragungen sichern. Die Moderation wird Laura Wontorra übernehmen, die auch das wöchentliche Fußball-Magazin "100% Bundesliga -Fußball bei Nitro" gemeinsam mit Kollege Thomas Wagner präsentiert. Zusätzlich begleitet Nitro den Verein Eintracht Frankfurt bei seinem Weg durch die Europa League in einer mehrteiligen Doku.

Nitro will hohen Marktanteil verteidigen



Seit seinem Relaunch hat sich das Konzept von Nitro bewähren können. In der Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer erreicht der Sender aktuell einen Marktanteil von 2,3 Prozent im Jahr 2018. Das ist laut eigener Aussage der Spitzenwert der aller privaten Sender der 3. und 4. Generation.