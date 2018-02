Nitro startet Luc Bessons "Taken"

Von 2008 bis 2014 verwirklichte das französische Film-Mastermind Luc Besson drei "96 Hours"-Kinofilme. Nun kommt noch eine Serie hinzu.



Luc Bessons "96 Hours"-Filme bekommen mit der Serie "Taken" eine Vorgeschichte in Serienform. Nitro zeigt die zehn Episoden vom heutigen Mittwochabend an als Free-TV-Premiere. Los geht es um 22.20 Uhr mit einer Doppelfolge.