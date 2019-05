Nitro überträgt Qualifikationsspiele der Frankfurter Eintracht

Am kommenden Mittwoch überträgt Nitro gemeinsam mit RTL das Finale der der UEFA Europa League zwischen dem FC Chelsea und Arsenal London. Auch danach will sich Nitro nicht aus dem Fußballgeschäft zurückziehen.



Nach der erfolgreichen UEFA Europa League will Nitro auch die Heimspiele der Hessen bei der Qualifikation für die kommende UEFA Europa League im Free TV zeigen. Eine entsprechende Vereinbarung haben Eintracht Frankfurt und der Sender der Mediengruppe RTL verkündet.