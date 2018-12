Nitro zeigt Konferenz: Kommt Leipzig in der Euro-League weiter?

Ausgerechnet die hochgelobten roten Bullen müssen noch um das Weiterkommen in der Europa League bangen. Auf Nitro ist das Spiel RB - Trondheim live zu sehen. Und das ist noch nicht alles.



Damit man bei Leipzigs Kampf um die Qualifikation für die Zwischenrunde in der Europa League auch ja nichts verpasst, überträgt Nitro die Parallelpartie zwischen Celtic Glasgow und dem Schwesterklub aus Salzburg in Form einer Konferenzschaltung ebenfalls auszugsweise live.