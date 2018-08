Nix spannendes im TV? Kostenlos Tischtennis Manager spielen!

Laut Statista geben vier Prozent der deutschen Bevölkerung Tischtennis als Lieblingssport an. Mit rund 553.000 Mitgliedern befand sich der Deutsche Tischtennisbund hierzulande im letzten Jahr zwar nicht mehr unter den zehn mitgliederstärksten Sportverbänden, aber dennoch spielen viele in ihrer Freizeit gerne hin und wieder Tischtennis.



Nicht immer erlaubt es das Wetter, an der Steinplatte im Park ein paar Bälle zu schmettern. Glücklicherweise hat es der Sport inzwischen ins Internet geschafft.

Von der Kreisklasse in die Bundesliga

Mit dem



Spieler können ausgeliehen werden. Eine Kommunikation über Forum und E-Mail mit den anderen Tischtennis-Managern ist möglich und manchmal auch durchaus hilfreich. Mit wachsendem Erfolg wird die Sporthalle bald zu klein. Für ihre Erweiterung wird Geld benötigt - Sponsoren müssen her. Geld wird auch für Personal, die Wartung der sanitären Anlagen oder neue Tischtennisplatten und Anzeigetafeln gebraucht.



Deswegen ist "Tischtennis Manager" nicht nur ein sportliches, sondern vor allem ein wirtschaftliches Spiel.

Strategen gesucht



Mit Statistiken lassen sich die Leistungen der eigenen Spieler analysieren, aber auch die Gegner. Mit selbst entwickelten Tischtennisschlägern und der richtigen Taktik sollen noch mehr Siege her und mit einem guten Training die eigene Jugend weiterentwickelt werden. Die Spieler trainieren Vorhand oder Topspin - ganz wie man will - und werden so auf die verschiedenen Wettbewerbe vorbereitet. Die Teilnahme kostet Kondition, aber die gesammelte Erfahrung bedeutet Fortschritt.



Vor allem am Anfang muss man eine gute Balance zwischen Belastung und Regeneration finden, um die wenigen Spieler nicht zu verheizen. Bis ausreichend Geld für Neuzugänge vorhanden ist, dauert es eine Weile. Diese können dann auf dem Transfermarkt bei Auktionen gekauft werden.



"Tischtennis Manager" ist kostenlos und bietet eine enorme Spieltiefe. Es erfreut sich daher auch einige Jahre nach Veröffentlichung weiterhin großer Beliebtheit. Es wird ständig verbessert und ist inzwischen auch für Android-Smartphones im Google Play Store erhältlich. Wer kurzweilige Unterhaltung beim Managen eines Sportteams sucht, der sollte dieses Spiel unbedingt testen.