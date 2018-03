"No Billag"-Entscheidung in der Schweiz fällt diesen Sonntag

Die "No Billag"-Initiative setzt sich in der Schweiz für eine Abschaffung der Rundfunkgebühren ein. Diese sind im europäischen Vergleich eine der Höchsten. Jetzt steht eine Entscheidung an.



Die Schweizer stimmen am heutigen 4. März über die "No Billag"-Initiative zur Abschaffung der Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab. Billag ist der Name der Firma, die die Gebühren einzieht. Jeder Haushalt, der ein Empfangsgerät hat, zahlt 451 Franken - etwa 390 Euro - im Jahr. Als Empfangsgeräte gelten neben Fernseh- und Radiogeräten auch Smartphones und Computer.