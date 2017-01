"No Limits" bei DSDS: Die Castings starten

Auch 2017 will "Deutschland sucht den Superstar" keine Grenzen setzen und geht unter dem Motto "No Limits" in eine die 14. Runde. Verrückte Kandidaten aus allen Musikrichtungen erwarten die Jury.



Bei RTL starten wieder die Castings für "Deutschland sucht den Superstar". Die neue Staffel steht unter dem Motto "No Limits - Next Level". Bei den ersten Castings warten wieder einige schrille Persönlichkeiten auf die Juroren und versuchen diese mit ihren Gesangseinlagen zu begeistern.