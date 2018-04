Noch immer Lampenfieber - Petra Kusch-Lück wird 70

Sie gehörte zu den bekanntesten Gesichtern des DDR-Fernsehens. Eine Weile nach dem Mauerfall kehrte sie wieder auf den Bildschirm zurück - doch mit 70 sagt Petra Kusch-Lück: Alles hat seine Zeit.



Hellblaues Spitzenkleid, rote Lippen, blondiertes Haar, freundliches Lächeln. So saß die 21 Jahre alte Krankenschwester am 7. Oktober 1969 erstmals vor der Kamera. Das DDR-Fernsehen startete zum 20. Geburtstag der Republik sein zweites Programm, und das in Farbe. Eine Reihe neuer Ansagerinnen waren engagiert worden. Für die junge Krankenschwester Petra Kusch-Lück begann eine Karriere fernab vom Krankenhaus. Sie wurde eines der bekanntesten Gesichter des DDR-Fernsehens. Am Freitag (6. April) feiert die Berlinerin ihren 70. Geburtstag - und blickt gerne auf ihre TV-Jahrzehnte zurück.