Noch mehr Berge im ZDF: Die "Berggefährten" kommen

Die Alpen sind erneut Kulisse einer ZDF-Serie, damit wird die "Der Bergdoktor"- bzw. "Die Bergretter"-Familie größer.

Hans Sigl (Dr. Martin Gruber) und Martin Gruber (Andreas Marthaler) bei den Dreharbeiten zum Berg-Crossover "Virus" Bild: ZDF / Thomas R. Schumann

Das in Mainz ansässige ZDF schickt sein Publikum gerne durch die Alpen: Nach den Reihen "Der Bergdoktor" und "Die Bergretter" schiebt der Sender die neue Produktion "Berggefährten" an, wie das ZDF am Donnerstag mitteilte. Die Drehorte sind das Alpbachtal und das Zillertal in Tirol. Zunächst sind zwei Filme geplant, der Ausstrahlungszeitpunkt ist noch offen.