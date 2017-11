Noch mehr Böhmermann - TV-Satiriker verlängert Vertrag beim ZDF

Seine Fans wird es genauso sehr freuen, wie seine Feinde ärgern, das ZDF verlängert den Vertrag mit Jan Böhmermann. Jetzt heißt es sogar 38 statt bisher 34 "Neo Magazin Royale".



TV-Moderator Jan Böhmermann (36) bleibt dem ZDF erhalten. Sein Vertrag ist verlängert worden, 2018 soll die Zusammenarbeit nach Angaben des ZDF in Mainz sogar noch ausgebaut werden. Geplant seien unter anderem 38 statt bisher 34 Sendungen von Böhmermanns Show "Neo Magazin Royale", die am Donnerstagabend zunächst in der Mediathek und auf ZDFneo, freitagabends zu später Stunde dann im ZDF-Hauptprogramm zu sehen ist.



Nach Angaben des Senders soll "Neo Magazin Royale" außerdem in den sozialen Netzwerken noch präsenter werden. ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler sagte dem Branchendienst "DWDL", der Sender wolle mit Böhmermann aber auch andere Formate entwickeln.