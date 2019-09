Noch mehr Mockridge am Sat.1-Freitag

Vor zwei Wochen hat Luke Mockridge nach seinem umstrittenen Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten" auf Sat.1 seine neue "Greatnightshow" gestartet. Nun nimmt der Sender seinen Vater mit ins Programm.



Am 27. September starten die neuen Folgen der Impro-Comedy "Mord mit Ansage" mit Bill Mockridge. Der in Deutschland lebende kanadische Schauspieler und Kabarettist dürfte dem TV-Publikum durch seine Rolle des Erich Schiller in der WDR-Serie "Lindenstraße" bekannt sein.