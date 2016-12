Noch mehr Motorsport: Sport1 sichert sich "Race of Champions"

Titelverteidiger Sebastian Vettel tritt gegen den Rest der Motorsport Welt an. Beim "Race of Champions 2017" in Miami trifft sich wieder die Motorsport-Elite. Sport1 ist live dabei.



Der Sender Sport1 setzt weiter auf Motorsport-Events und sichert sich die Rechte an der Übertragung des "Race of Champions 2017" in Miami. Wie Sport1 mitteilte, hat der Sender umfangreiche plattformneutrale Medienrechte an der Veranstaltung exklusiv für Deutschland und nicht exklusiv für Österreich und die Schweiz erworben.