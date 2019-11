Noch mehr UHD bei Sky Q

Der November wird mit Sky Q so hochauflösend wie nie zuvor - Die UHD-Welle in diesem Monat bringt reichlich Live-Sport, Blockbuster und Serien mit.



"Insbesondere rund um Weihnachten werden sich wieder viele Haushalte mit einem neuen 4K-Fernseher ausstatten. Mit Sky Q liefern wir schon lange das perfekte Programmangebot dazu [...]. Ich kann versprechen: Dieser November hat es besonders in sich. Und natürlich werden wir das UHD-Angebot für unsere Sky Q Kunden weiterhin kontinuierlich ausbauen", so das vollmundige Versprechen von Max Konstantin Erhardt, Director Product Management bei Sky Deutschland.