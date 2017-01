Nokia: Marktstart mit Android Anfang 2017 in China

Nokia will den Smartphone-Markt erobern. Dabei werden die ersten Nokia-Geräte, die mit dem mobilen Betriebssystem Android laufen, in China erhältlich sein.



Die Marke Nokia wird zunächst in China in den Smartphone-Markt zurückkehren. Die Firma HMD, die jetzt mit Lizenz von Nokia Telefone unter dem bekannten Namen baut, kündigte den Marktstart am Sonntag für "Anfang 2017" an. Das Modell Nokia 6 solle 1699 Yuan kosten, umgerechnet gut 230 Euro. Es läuft mit dem Google-Betriebssystem Android. Weitere Modelle sollen im Laufe des Jahres folgen, hieß es.