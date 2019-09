Nora Tschirner bemängelt Banalitäten in Talkshows

Schauspielerin Nora Tschirner (38) mag nur an Talkshows teilnehmen, wenn sie auch etwas zu erzählen hat.



"Klar könnte ich mich jedes Mal irgendwo reinsetzen, wenn ich gerade eine Figur in einem Animationsfilm synchronisiert habe - aber würde das irgendwen interessieren? Also sage ich freundlich ab. Und melde mich wieder, wenn ich ein Thema habe, über das ich wirklich reden will", sagte die Film- und Fernsehschauspielerin ("Keinohrhasen", Weimar-"Tatort") der "Süddeutschen Zeitung".