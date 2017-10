"Nord Nord Mord" wird mit neuem Hauptdarsteller gedreht

Das ZDF dreht unter dem Arbeitstitel "Sievers und die Frau im Zug" einen neuen Teil der Krimireihe "Nord Nord Mord". Diesmal übernimmt aber ein neuer Hauptkommissar die Ermittlungen.



Das erste Zusammentreffen von Sivers und mit seinen neuen Mitarbeitern Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) ist alles andere als herzlich. Carl Sievers tritt nämlich die Nachfolge von Theo Clüver in der Dienststelle der Sylter Kriminalpolizei an. Dabei hatten sich doch Ina und Hinnerk selbst Hoffnung auf die Leitung der Dienststelle gemacht hatten.