Nordderby Flensburg gegen Kiel live bei Sport1

Das Nordderby Flensburg gegen Kiel ist für den deutschen Handball das, was für den Fußball Schalke gegen Dortmund ist - die wahrscheinlich spannendste Paarung der Saison. Sport1 überträgt die Partie live aus Flensburg.



Echten Handball-Fans läuft bei der Paarung SG Flensburg-Handewitt gegen THW Kiel das Wasser im Mund zusammen. Das Duell der Nordrivalen überträgt Sport1 am heutigen Mittwoch um 18.55 Uhr live aus der Flens-Halle. Wie fast jedes Jahr ist es ein Duell um die Meisterschaft.