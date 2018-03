Nordeuropäer Spitze bei Video on Demand Abos

Die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle hat in ihrem Bericht die Zahlen für die Bezahl-Abrufdienste in Europa veröffentlicht.



Der Gesamtumsatz mit VoD-Diensten (Video-on-Demand) betrug 2016 in der EU bei schätzungsweise 2,5 Mrd. EUR und in ganz Europa gut 2,8 Mrd. EUR.