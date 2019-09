Nordgipfel der Handball-Bundesliga live bei Sky

Am 5. Spieltag kommt es in der Handball-Bundesliga beim Spiel des Pokalsiegers THW Kiel gegen den Meister SG Flensburg-Handewitt zum direkten Duell zweier der Topfavoriten auf die Deutsche Meisterschaft.



Am Donnerstag (11. September) kommt es zur 101. Auflage des Nordderbys. In der Vorsaison konnten beide Teams jeweils in eigener Halle triumphieren, im Pixum Super Cup setzten sich die Flensburger im Siebenmeterschießen durch.



Jens Westen wird die Zuschauer am Donnerstag ab 18.30 Uhr in der Sparkassen-Arena begrüßen, Sky Experte Martin Schwalb und Markus Götz werden die Partie aus Kiel kommentieren.