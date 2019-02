Nordische Ski-WM: ARD und ZDF berichten trotz Dopingeklat weiter

Obwohl die nordische Ski-Weltmeisterschaft in Österreich von einem Dopingskandal erschüttert wurde, setzen ARD und ZDF ihre Berichterstattung fort.



Ein kompletter Rückzug von dem sportlichen Groß-Event wäre von den deutschen Öffentlich-Rechtlichen wohl auch eine überzogene Reaktion und vielleicht auch zu kostspielig für sie. Zum einen aufgrund der Logistik, zum anderen wegen der guten Aussichten für deutsche WM-Teilnehmer am Wochenende, deren Erfolgsbilder womöglich dann woanders nur zu sehen wären.