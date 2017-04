Nordmende-TVs künftig von Technisat

Nordmende - das stand in grauer Vorzeit für verlässliche deutsche Qualtitätsprodukte rund um Heimelektronik. Nun ist der Firmenname wieder in der Heimat angekommen. Technisat hat sich die Rechte zur Nutzung der Marke gesichert.



Nach der Pleite Ende der Achtzigerjahre verschwand Nordmende vorerst gänzlich von der Bildfläche. Der französische Konzern Thomson kaufte die Firma, stellte die Produktion ein und setzte nach und nach den eigenen Namen auf dem deutschen Markt durch. Später prangte der Name Nordmende erst auf französischen und später selbst auf eigentlich indischen Geräten.