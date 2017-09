Nordmende ist zurück – Geräte auf IFA 2017

Nordmende prägte mit seinen Fernseh- und Radiogeräten lange den Markt für Unterhaltungselektronik. Aber in den 1980er Jahren verschwand die Marke. Nun kommt sie zurück.



Bereits im April 2017 kaufte TechniSat die Lizenz zur Nutzung der Marke Nordmende für Deutschland, Österreich, Schweiz sowie Polen dem Markeninhaber Technicolor S.A. ab. Nun präsentiert das deutsche Unternehmen auf der IFA die ersten Nordmende Geräte. Der Wegavision kommt zurück. Digitalradios mit unterschiedlichem Funktionsumfang sind ebenfalls in der Pipeline.