Norwegen erstes Land mit flächendeckendem DAB+

Im Januar 2018 ist Norwegen als erstes Land weltweit von UKW auf DAB+ umgestiegen und hat nationale und regionale Sender auf den digitalen Rundfunkstandard umgestellt.



Eines der Hauptargumente für die flächendeckende Digitalisierung in Norwegen war die mangelnde Vielfalt bei der analogen Verbreitung. Dank DAB+ konnte die UKW-Frequenzknappheit überwunden werden und die Anzahl der landesweit frei empfangbaren Programme wuchs von fünf auf 32.